‘Santa’: Pasqua in zona rossa, la sorpresa è stato il sole

Dopo il tempo di ieri sera, con piovaschi e burrasca nel golfo, nessuno pensava che oggi la sorpresa sarebbe stato un caldo sole. In mattinata in molti a praticare podismo tra Santa Margherita e Portofino; tantissimi anche i ciclisti in strade quasi deserte coma la spiaggia di Ghiaia. Pochi i passeggeri sugli autobus. Distanziamenti rispettati nelle chiese e code ordinate davanti ad alcuni negozi di alimentari.