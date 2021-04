RASSEGNA STAMPA. Si vaccina anche nei giorni festivi

Oggi, domenica 4 aprile, auguri a Isidoro. Oggi, Pasqua, la Chiesa cattolica celebra la Resurrezione di Gesù. Parole: risorto (tornato alla vita, di Cristo vincitore della morte). Proverbi: “Pasqua, voglia o non voglia, non fu mai senza foglia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4, ieri 26 nuovi contagiati; i ricoverati scendono a 55”; “Cluster a Medicina a Lavagna: restano stabili i 4 pazienti sopravvissuti”. Vaccini: “Ieri mille dosi”; “Vaccinazioni anche nella festa”. Decreto Pasqua: “Zona rossa, le nostre attività aperte anche per dare speranza”: “Primi controlli con il drone, esordio senza sanzioni”.

Moneglia: il Papa invia un messaggio al sindaco “Grazie per le notizie su Ameghino”. Sestri Levante: “Ospedale, rete di servizi da potenziare”. Sestri Levante: pranzo pasquale all’asilo nodo. Lavagna: disattivato il velobox in zona 30 . Chiavari: “Cartoline di Pasqua in vendita alle Poste. Chiavari: messa di Pasqua del vescovo. Chiavari: striscione al Comunale per l’operaio infortunatosi.

Zoagli: biker cade nel dirupo, ricoverato al San Martino. Rapallo: parla arabo il panificio più antico. Rapallo: Villa Riva in vendita, il Comune punta su Villa Devoto. Rapallo: Volontariato, aiuti alla Consulta.

Camogli: allestimento finito, la tonnara sarà messa in mare a giorni. Recco: “Genova dalla finestra”, in tempi di lockdown si diventa anche scrittori”. Recco: “Malcotti firma il primo Teatro di Letto. Recco: domani l’arcivescovo a Megli.

Rezzoaglio: mezzi pesanti, scaduto lo stop, ma nessuno lo comunica ad Amt.