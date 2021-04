Rapallo: l’ipotesi di vendita di Villa Riva fa discutere

Se ne ne parla da mesi: la vendita da parte del Comune di villa Riva e il possibile acquisto di villa Devoto, in via Magenta, proprio davanti al Comune. L’argomento verrà probabilmente approfondito martedì in Consiglio comunale nell’ambito dell’approvazione (è all’ordine del giorno) del documento di programmazione.

Prima di parlare di vendita e acquisto occorrerà che l’amministrazione chiarisca, ai rapallesi, alcuni punti utili ad assumere una decisione

Villa Riva (valore circa 1.300.000 euro) potrebbe far parte di un progetto di finanza assieme a Villa Porticciolo e restare di proprietà comunale?

Villa Devoto ha l’agibilità totale? Quali lavori eventualmente richiede e con quale costo?

Soprattutto quale è lo scopo dell’acquisto? Allestirvi la casa di Babbo Natale? Organizzarvi stage di danza? Una mostra di peluche? Ricevervi personalità che possono continuare benissimo ad essere accolte nella sala consiliare? Ad uso uffici?