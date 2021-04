Rapallo: guasto a cabina Enel, intervengono i Vigili del fuoco

Ieri alle 23.30, in via Don Minzoni a Rapallo, i Vigili del fuoco sono intervenuti in una cabina Enel in cui era in atto un preoccupante scintillio e da cui usciva fumo. Sul posto sono stati chiamati anche i tecnici Enel. A quanto è dato sapere, rimessa in sicurezza la cabina e riparato il guasto si è provveduto a riattivare l’erogazione della corrente all’utenza interessata.