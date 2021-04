A Camogli la polizia urbana ricorda che in zona rossa è vietato soffermarsi sulla spiaggia e sedersi al sole. I turisti proprietari di seconda case, giunti in anticipo per evitare i divieti di trasferimento in vigore fino a lunedì, sono in parte ritornati a casa non potendo fruire di spiaggia, ristoranti e bar.

(foto di Consuelo Pallavicini)