Zona rossa: il rischio di finirci per tutto aprile

La Resurrezione di Cristo è un segno di speranza. Era stato così anche lo scorso anno quando, nonostante tutto, si pensava che presto la pandemia si sarebbe dissolta e il ritorno alla normalità sarebbe stato imnminente.

Questa Pasqua, da oggi in zona rossa, continua a parlarci di contagi, di ricoveri in terapia intensiva, di morti. I divieti imposti con le zone rosse o arancioni non sono stati un baluardo e i tanto strombazzati vaccini vanno a rilento per carenza di dosi; forse non sono neppure più efficaci contro l’evolversi del virus.

Oggi la Liguria, come tutta Italia, è entrata in zona rossa fino tutto il lunedì. Poi ritorna in arancione, ma i contagi crescono, idem i ricoveri e la settimana successiva rischiamo di tornare zona rossa.

In questi giorni si annunciano grandi controlli contro l’arrivo di “foresti” (in Liguria da giorni); preferiremmo che i controlli fossero rivolti anche ai residenti che non portano la mascherina o la indossano in maniera scorretta.