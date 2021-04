Zona rossa e accessi in spiaggia. Qualcuno la definisce una questione di lana caprina. In teoria vi si può accedere ma senza prendere la tintarella, senza crearvi assembramenti, senza farvi un pici-nic. In teoria uno potrebbe entrarvi (con tanto di mascherina), fare il bagno e poi tornare sui propri passi. L’arrivo delle nuvole scoraggia in ogni caso il desiderio di fare un pisolino sulla sabbia. Va ricordato che la stagione balneare inizia solo sabato 1 maggio.

Foto archivio