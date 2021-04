Sestri: anche al nido comunale è arrivata la Pasqua

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi i bimbi del nido comunale, insieme a tutta l’equipe di educatori, ausiliari e cuochi, hanno festeggiato insieme la Pasqua con un pranzo speciale.

L’idea è nata da una condivisione con le famiglie sul significato della Pasqua, da cui sono scaturite riflessioni e idee su come portare lo spirito pasquale nei bimbi anche in questo momento particolare.

Ogni sezione del nido si è quindi occupata di una parte dell’allestimento della tavola, realizzando i segnaposti, composizioni di fiori e altre decorazioni e dei piccoli doni che sono stati poi consegnati alle famiglie.

I bambini vestiti a festa, un menu creato ad hoc e una bella giornata di sole hanno completato l’opera, trasformando il momento del pranzo in una bella occasione per festeggiare insieme.

Dichiara la coordinatrice del nido comunale di Sestri Levante e coordinatrice pedagogica del Distretto socio sanitario 16 Manuela Bruno: “In questo momento in cui le famiglie, per le note ragioni, possono ‘entrare’ meno all’interno del nido, credo che questa iniziativa abbia assunto un significato particolare che ha dato vita a un dialogo e uno scambio di pensieri che sono stati la base per la bella giornata che abbiamo vissuto con i bambini. Desidero ringraziare tutta l’equipe che ha come sempre creato una forte sinergia e ha lavorato con immensa cura per la realizzazione di una giornata speciale per i nostri bimbi”.