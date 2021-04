‘Santa’: lunedì Beppe Gambetta per il debutto di #livesanta on air

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

A segnare il debutto di #livesanta on air sarà, lunedì 5 aprile, a partire dalle 21, lo spettacolo di Beppe Gambetta, presentato dall’Associazione Musicale Suoni di Corda, dal titolo “Dove tia o vento”, in cui sarà proprio Beppe Gambetta a esibirsi con la sua chitarra.

L’artista, che le scorse estati, proprio a Santa Margherita Ligure, ha già presentato sei edizioni del suo “Beppe Gambetta Guitar Summit”, offrirà, al pubblico, collegato on line, un viaggio musicale tra le immagini suggestive dei “Guitar Summit” del passato e un live attuale delle sue nuove composizioni, suonate in un’antica loggia del Trecento. Un percorso ideale il cui punto di arrivo è la speranza del ritorno alla musica dal vivo, nelle spettacolari piazze di Santa Margherita Ligure.

Il video, che sarà visibile sui canali Facebook e Youtube del Comune di Santa Margherita Ligure, ha una durata di mezz’ora.

#livesanta on air è il cartellone degli spettacoli in streaming organizzati dal Comune di Santa Margherita Ligure, promossi per dare un sostegno a uno dei settori, quello artistico-culturale, tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria. Il cartellone comprende otto eventi che verranno trasmessi nell’arco di tutto il mese di aprile.