Recco: “Un milione e mezzo di euro per fare cosa?”

Lo ha fatto anche in questa circostanza, con riguardo al concorso di idee bandito dall’amministrazione comunale per ridisegnare il water front.

Ritengo che abbia fatto bene la Redazione di Levante News a sottolineare come questo intervento sia coerente con il programma elettorale dell’attuale sindaco Carlo Gandolfo, il quale per indole va spedito come un treno.

Mi sento autorizzato a sollevare un’obiezione: a quel programma corrisponde il gradimento del 37,52% dei consensi espressi dagli elettori.

Da ciò ne consegue che il confronto con chi rappresenta il restante 62,48% sarebbe non solo una buona pratica istituzionale ma prima ancora un atto dovuto.

Sono poi grato alla Redazione di Levante News per aver ricordato come il litorale e la zona a mare abbiano mutato l’aspetto e migliorato la fruibilità balneare proprio in ragione degli interventi eseguiti nel corso dei due mandati nei quali ho esercitato le funzioni di sindaco.

Oltre alla rimessa interrata per le imbarcazioni, il past assessore ai lavori pubblici Giuseppe Rotunno aveva provveduto al rifacimento dei marciapiedi nonché a sviluppare una progettazione per la riqualificazione dell’intera superficie che separa la passeggiata a mare dagli edifici che ospitano diverse attività commerciali.

Questo progetto, già finanziato, è stato archiviato dal neo sindaco Carlo Gandolfo, il quale ha deciso di destinare la “modica” cifra di un milione e cinquecentomila euro a un ulteriore restyling della zona a mare.

Esattamente per fare cosa?

Qui di seguito riporto la parte del documento preliminare dove sono indicati gli obiettivi che dovranno essere perseguiti ad esito del concorso di idee: “il rifacimento delle pavimentazioni per i percorsi pedonali al fine di creare una saldatura con gli spazi frammentati circostanti; il miglioramento dell’accesso alla spiaggia attraverso il ridisegno dei due ingressi perimetrali alla passeggiata; l’eliminazione dei posti a raso per le auto per favorire una permanenza pedonale; la riqualificazione delle aree verdi e il rifacimento dei lampioni; la creazione di uno spazio per ospitare concerti ed eventi”.

La Redazione di Levante News ha azzardato un paragone tra Carlo Gandolfo e Vittorio Agostino, probabilmente rintracciando elementi comuni tra le due personalità.

A Carlo Gandolfo auguro di acquisire la capacità dimostrata dall’ex sindaco di Chiavari di saper classificare le opere pubbliche sulla base di oggettive priorità e di volerle distribuire sull’intero territorio comunale.