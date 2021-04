Recco: l’arcivescovo Marco Tasca, lunedì sarà a Megli

Dalla parrocchia di Nostra Signora delle Grazie di Megli riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 5 aprile la parrocchia di Megli è in festa, seppure con le limitazioni imposte dall’attuale situazione pandemica. Viene rivolta alla preghiera dei fedeli la Reliquia della Sacra Spina che, sin dai tempi antichi, viene, tradizionalmente ritenuta appartenere alla corona di spine posta sul capo di Gesù durante la sua Passione. Questo “segno” ci invita a riflettere sulla profonda vicenda di sofferenza, morte e risurrezione del Signore.

Quest’anno dovremo nuovamente rinunciare a tutte le iniziative e festeggiamenti esterni. Ci troveremo uniti in preghiera per la Santa Messa delle ore 10.30, presieduta dal nostro Arcivescovo, Padre Marco Tasca. Dall’inizio del suo mandato come Pastore della Diocesi di Genova è la quarta volta che l’Arcivescovo visita i luoghi di Fede e di devozione della città di Recco e incontra la popolazione, segno tangibile della sua paternità, della sua attenzione e del suo desiderio di ascolto. Per questo gli siamo grati e invitiamo tutti coloro che ne hanno la possibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni, a partecipare alla celebrazione. La funzione sarà accompagnata dalle armonie dell’ottocentesco organo, con l’esecuzione del Maestro Fabrizio Fancello. Se il tempo lo permetterà saranno disponibili anche posti a sedere all’aperto.