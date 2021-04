RASSEGNA STAMPA. Covid, quattro morti a Lavagna

Oggi, sabato 3 aprile, auguri a Riccardo. La Chiesa cattolica celebra il Sabato Santo, vigilia di Pasqua. Mercati settimanali: annullati perché siamo in zona rossa. Parole: vigilia (giorno che precede una solennità religiosa). Proverbi: “Gli accattoni non sono mai fuori strada”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza Covid: quattro morti a Lavagna dopo l’infezione del dipendente non vaccinato”; “All’Asl 4, sono 16 i nuovi contagi; i ricoverati sono 55”. Vaccini: “Il maxi -hub di Caprana in funzione dal 19 aprile”; “Dosi, tocca agli ultimi operatori”. Zona rossa: “Ristoratrice a Sestri Levante: Io faccipo accomodare tutti”; “Centri storici e spiagge affollati in Riviera”.

Sestri Levante: ambulatorio pneumologico in affanno. Chiavari: rito in passione Domini celebrato dal vescovo. Chiavari: il servizio guardia medica copre tutto il Tigullio orientale. Carasco: va in pensione il pediatra Vittorio Canepa.

Rapallo: esumazioni eseguite senza avvisare i parenti.

Camogli: croollo loculi, un perito esaminerà i reperti.

Ne: tempi lunghi per l’esplorazione delle miniere.