Rapallo: un nuovo mezzo per effettuare i controlli

La polizia municipale di Rapallo si è dotata di un mezzo assai sofisticato, un ufficio mobile attrezzato. In questi giorni di zona rossa (da oggi a lunedì per scoraggiare gli assembramenti pasquali) il mezzo verrà usato per controllare il territorio. Spiega il sindaco Carlo Bagnasco: “Grazie al prezioso lavoro dell’assessore alla viabilità e sicurezza Franco Parodi, del Comandante Fabio Lanata e di tutto il corpo di polizia municipale, è stata predisposta l’attività di monitoraggio del territorio coordinata dall’autorità di pubblica sicurezza con il concorso delle forze di polizia”.

Al momento non sono state rilevate situazioni anomale.