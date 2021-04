Rapallo: tantissimi doni, il grazie di Ileana Corea

Da Ileana Corea, presidente della Consulta del Volontariato Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

In questa settimana che ci separa da quell’appello abbiamo ricevuto talmente tante telefonate tante donazioni che siamo rimasti colpiti e commossi dalla vicinanza e dall’interesse dimostrati dai tantissimi donatori e dai tanti che si sono avvicinati al dono per la prima volta in questi giorni.

La risposta di tutti voi rappresenta una delle più belle notizie che potessimo pubblicare.

L’emergenza che ha colpito tutto la nostra Italia non ci ha lasciato indifferenti di fronte alle difficoltà di tante famiglie di Rapallo che hanno viste garantite le primarie necessità e per questa Pasqua , anche “qualcosa ” di più!

Tutto questo è stato possibile grazie a voi e al vostro gesto anonimo, volontario, gratuito, responsabile.

Grazie alla vostra sensibilità abbiamo dimostrato ancora una volta cosa significa essere cittadini di Rapallo, cittadini volontari e quanto l’impegno di ognuno di noi sia fondamentale per il benessere della collettività.

Un seppur piccolo miglioramento delle condizioni di vita di tante persone, uno sguardo gioioso, un sorriso incredulo dei nostri bambini dipende dal singolo gesto di ognuno di noi.

A nome mio personale, di tutti i volontari della Consulta del Volontariato Rapallo, del Consiglio Direttivo, Grazie per tutto quello che state facendo. È il ricordo più bello che abbiamo della Pasqua 2021. Buona Pasqua!