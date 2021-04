Rapallo: Arena dona pettorine al Buon Samaritano

Dal Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Continua la collaborazione tra la Consulta del Volontariato e il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo. Ieri il Presidente del Circolo cittadino di FdI Gianni Arena ha consegnato alla Presidente della Consulta del Volontariato Ileana Corea 62 pettorine che serviranno ai volontari del Centro Il Buon Samaritano.

“Un piccolo gesto che ci fa sentire utili e vicini al grande lavoro dei volontari, in un momento particolarmente difficile per molti nostri concittadini. Sicuramente un altro tassello di un sodalizio con la Consulta del Volontariato che non si esaurisce qui: la nostra priorità da sempre sono le iniziative concrete di solidarietà sociale”. Dice il Presidente Gianni Arena. Il Direttivo del Circolo, presente con Franca Sansone, Michele Montellato e Monica Debè, ha anche donato una decina di uova di Pasqua.

Gianni Arena Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo