Le ricette di Renzo Bagnasco: pasticcini al cocco

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Pasticcini al cocco – piatto ebraico

Ingredienti: 300 gr di zucchero, 4 uova, 500 gr di farina di cocco, la scorza di un limone grattugiata e quella di una arancia.

Esecuzione: mettere tutto in una ciotola con i soli tuorli d’uovo; a parte montare a neve gli albumi e, delicatamente, unirli al resto senza che si affloscino e mescolarli sempre morbidamente sino a che non si siano amalgamati; ungere e infarinare un testo da forno e intanto formare con il composto delle palline grandi come una bella noce da posizionare nel testo alla distanza di 3 cm l’una dall’altra. Infornare a 200° per 15’.

E’ uno dei classici piatti presenti fra gli Israeliti in occasione della Pèsach, la loro Pasqua.