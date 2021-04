I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti nel pomeriggio a San Salvatore di Cogorno in via 25 Aprile in prossimità del civico 111. Erano andati a fuoco materiali, forse appartenenti a un negozio di usato. L’intervento dei vigili del fuoco ha risolto in pochi minuto il problema. Si ignorano le cause che hanno determinato il rogo.