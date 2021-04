Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Proseguono i lavori alla Bocciofila Corzetto. Rimosso il tetto obsoleto, è iniziata la realizzazione della struttura per la nuova copertura.

Continuano anche gli interventi per la realizzazione della passerella pedonale in via Bettolo e per l’ascensore del Torrasco che saranno ultimati a maggio.