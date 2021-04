Camogli: online la Passione secondo Giovanni di Bach

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso” riceviamo e pubblichiamo

Carissimi soci, amici e simpatizzanti, pochi giorni fa abbiamo presentato in Comune il nostro progetto per il 2021. Se tutto andrà bene, inizieremo il 20 giugno con una sorpresa…itinerante! Presto avrete le prime anticipazioni!

Desideriamo fare a tutti i nostri migliori auguri di Buona Pasqua, naturalmente in musica! Vi mandiamo il link relativo al concerto presentato ieri sera per il Venerdì Santo, a cura dell’Orchestra Sinfonica LaVerdi, con la Passione secondo Giovanni di J. S. Bach. Per vedere il concerto basta cliccare su questo link https://streaming.laverdi.org/it/video/play/28 ed effettuare il login con le credenziali che abbiamo preparato per voi: nel campo “Email” inserire gpmusica@libero.it, nel campo “Password” gpmpasqua (tutto minuscolo).

Vi auguriamo una buona visione e vi ricordiamo che, quest’anno più che mai, è per noi molto importante avervi tra i nostri Soci, per poter concretizzare tutte le idee che abbiamo in mente e che voi stessi potete proporci! Il rinnovo dell’associazione può essere fatta con bollettino postale o bonifico bancario: le istruzioni a questo link https://www.gpmusica.info/diventa-socio.

Ancora tanti auguri e a presto!

Per ulteriori informazioni: gpmusica.info, gpmusica@libero.it, 0185770703, 3395839136 (Whatsapp)