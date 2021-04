Camogli: “Crollo del cimitero, i morti e la burocrazia”

Dal Comitato “CaligoSuCamogli” riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta al sindaco e all’amministrazione comunale di Camogli

Oggetto: dichiarazioni attribuite a Comune di Camogli su Levante News in data 02.04.2021 e sul Secolo XIX in data 03.04.2021

Leggiamo su Levante News in data di ieri 02.04.2021 che “A seguito della mail inviata dal Comitato CaligoSuCamogli in data 12 marzo, il Comune ha richiesto lo Statuto del Comitato e gli atti necessari a dare corso alle richieste come previsto per qualsiasi procedimento di tipo amministrativo. Questi aspetti sono stati comunicati anche durante il successivo incontro del 22 marzo tra Comitato e Comune di Camogli.” Tale informazione “virgolettata” è riportata anche sul Secolo XIX di oggi come dichiarazione del sindaco.

Vi invitiamo a produrre le comunicazioni inviate al Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.2.2021, cui fate riferimento. Riportiamo di seguito le uniche comunicazioni pervenute al nostro indirizzo mail caligosucamogli@libero.it e pec caligosucamogli@pec.it a far data dalla costituzione del Comitato ad oggi da parte del Comune di Camogli:

1) in data 17/03/2021 dalla mail sindaco@comune.camogli.ge.it ci è pervenuto: Gent.ma Avv. Silvia Repetto, Presidente comitato CaligosuCamogli – Lunedì 22.2.2021 Con la presente, congiuntamente all’assessore regionale Giacomo Giampedrone, Le propongo un incontro nella giornata di lunedì 22 marzo alle ore 18.30, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, per informazioni riguardante l’attività inerente il crollo di una parte del cimitero comunale. L’incontro potrà avvenire in presenza, rispettando le normative Covid, visto il numero ristretto di partecipanti; in caso Lei volesse partecipare invece da remoto, come da sua comunicazione, Le sarei grato se volesse comunicarmelo per attivare le procedure. In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti. Francesco Olivari Sindaco di Camogli

2) in data 22/03/2021, a fronte della nostra richiesta di conoscere il numero massimo consentito per la partecipazione all’incontro, dalla medesima mail ci è pervenuto: Buongiorno Avv. Repetto, tenendo conto della presenza dell’Assessore Giampedrone e di eventuali suoi collaboratori, oltre che al sottoscritto e alla vicesindaca, direi che potrebbero partecipare per il comitato 2-3 persone oltre a Lei. Resto in ogni caso a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti Francesco Olivari

3) sempre in data 22/03/2021, a fronte della nostra richiesta di estendere almeno a 5 persone del Comitato la nostra partecipazione all’incontro, dalla medesima mail del Sindaco ci è pervenuto: Si va bene, per 5 persone riusciamo a garantire il distanziamento. Saluti Olivari.

In nessuna di queste comunicazioni il Comune ha richiesto al Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.2.2021 di produrre lo Statuto o altra documentazione, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dalle dichiarazioni a Voi attribuite dalla stampa. Nè altre Vs. comunicazioni sono seguite a quelle sopra riportate.

Sempre le medesime testate giornalistiche riportano che gli accessi agli atti del Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.2.2021 risalgono al 27 marzo u.s. Si precisa che il primo accesso agli atti del Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.2.2021 – corredato da Atto costitutivo, Statuto, attribuzione CF, procure e documenti – risulta essere stato inoltrato e ricevuto dal Comune di Camogli il 26 marzo u.s. Riportiamo di seguito ricevuta di avvenuta consegna del nostro primo accesso agli atti:

Da “Posta Certificata Legalmail” <posta-certificata@legalmail.it> A “caligosucamogli@pec.it” <caligosucamogli@pec.it> Data venerdì 26 marzo 2021 – 18:08 istanza accesso civico / accesso generalizzato / accesso atti amministrativi – Crollo cimitero di Camogli Lunedì 22-2-2021 Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 26/03/2021 alle ore 18:08:24 (+0100) il messaggio “istanza accesso civico / accesso generalizzato / accesso atti amministrativi – Crollo cimitero di Camogli Lunedì 22-2-2021” proveniente da “caligosucamogli@pec.it” ed indirizzato a “comune.camogli@halleypec.it” è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Da allora gli accessi si susseguono con frequenza di almeno un accesso al giorno con plurime procure ed altre comunicazioni sono inviate dal nostro account per singole peculiari posizioni (riconoscimenti ed altro). Accessi e comunicazioni tutti ad oggi non evasi.

Vi invitiamo a confermare la correttezza di quanto sopra riportato, eventualmente rettificando le informazioni non correttamente riportate e a Voi attribuite dalla stampa. Leggere delle “mezze verità” e “inesattezze” inasprisce gli animi e incide negativamente sul rapporto tra il Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.02.2021 e la P.A. in indirizzo.

Apprendiamo dalle medesime fonti giornalistiche (Levante News/ Secolo XIX) che “gli uffici preposti stanno lavorando per rispondere come previsto per legge” riferendo “massima disponibilità ad accogliere le istanze legittime nei termini previsti”.

Il Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.2.2021 è amareggiato nel leggere che il crollo del Cimitero di Camogli verrà trattato dal Comune di Camogli alla stregua di un “qualsiasi procedimento amministrativo” ribadendo che sia le richieste “informali” del 12 e del 19 marzo u.s. che gli accessi agli atti inviati dal 26 marzo sono principalmente finalizzati ai riconoscimenti delle salme dei defunti precipitati e ritrovati, attualmente impietosamente depositate alla stregua di “oggetti” dietro al cancello chiuso del Cimitero di Camogli, ed i “tempi previsti” dalla legge potrebbero vanificare le richieste dei parenti, aggravando tra l’altro la Vs. responsabilità nel triste evento che ha colpito la nostra Comunità.

Il Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22.2.2021 ricorda che in alcuni casi una risposta non tempestiva equivale ad una mancata risposta.

Oggi è la Vigilia di Pasqua, giorno in cui si usa chiudere la corrispondenza con uno scambio di buoni auspici. Ma in questo caso stonerebbe terminare questa lettera porgendo auguri di Buona Pasqua. Per tutta Camogli (ma non solo) questa non sarà una buona Pasqua: più di un mese fa un pezzo del nostro Cimitero e quindi della nostra Città è precipitato rovinosamente sulle rocce e in mare e nessuno di noi (colpito o non colpito dal crollo) quest’anno potrà portare un fiore ai propri cari.

Il Cimitero a causa del crollo è chiuso; il pensiero e lo sguardo di tutti noi in questo periodo di festa è dietro a quelle mura, rivolto alle nostre salme violate e non identificate, a quei corpi mutilati, a quei feretri (crollati e spostati dai siti originari) non tumulati.

In questa situazione, la burocrazia ed i tempi di legge non sono la risposta che la Città di Camogli si aspetta dai propri Amministratori.

In attesa di ricevere i documenti e le informazioni richieste in tempo utile per poter procedere ai riconoscimenti delle salme rinvenute, porgo distinti saluti.

Silvia Repetto

(Il Presidente)