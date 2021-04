Sestri: covid, 66 positivi con 4 ospedalizzati

da Facebook Comune di Sestri Levante

Ultimo aggiornamento della settimana sull’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante.

Abbiamo 66 positivi in isolamento domiciliare, con un nuovo caso rispetto all’ultimo aggiornamento e 4 persone residenti ricoverate nel reparto Covid-19 dell’ospedale.

Vi invitiamo a usare la massima cautela nei prossimi giorni: i giorni di festa non devono portarci a essere meno prudenti. Continuiamo a comportarci responsabilmente, per la nostra salute e per quella delle persone a cui teniamo.