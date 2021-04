Dal Sindaco Carla Casella riceviamo e pubblichiamo

L’impegno del Comune di San Colombano Certenoli per ricordare la giornata della consapevolezza dell’Autismo non si ferma anche in piena pandemia, continuando a riflettere su ciò che il Covid rappresenta per tutte le comunità, sui rischi del forte impatto sociale e per chi, portatore di disabilità necessita di attenzioni specifiche .

L’impegno è di richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro.