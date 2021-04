San Colombano: consegnati pacchi alle famiglie disagiate

Da Carla Casella, sindaco di San Colombano riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale di San Colombano Certenoli insieme alla vicepresidente Coldiretti Valfontanabuona Patrizia Federigi ha consegnato alle famiglie meno abbienti del nostro Comune, dieci pacchi alimentari donati da Coldiretti contenenti beni di prima necessità.

La consegna è avvenuta presso la sede della biblioteca del Lascito Cuneo a Calvari.

Un segnale importante di sostegno e di vicinanza

ai cittadini in questo difficile momento e in occasione della Santa Pasqua.

Il Comune di San Colombano non fa mancare il proprio sostegno alle famiglie in difficoltà per soddisfare le necessità primarie ed essenziali.

Questa mattina è stata pubblicata l’apertura del bando per la presentazione delle domande per ottenere i buoni spesa alimentari spendibili presso gli esercizi commerciali e le farmacie comprese nell’elenco pubblicato sul sito e sul canale telegram del Comune sui quali si possono trovare tutte le possibili informazioni per formulare la domanda.