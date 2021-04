Recco: Instant Quintet, il concerto di Pasqua è online

Dalla Pro Loco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno la Pasqua è alle porte con il suo carico di speranza! Purtroppo, la pandemia impedisce ancora di incontrarci per ascoltare un vero e proprio concerto ma i ragazzi dell’Instant Quintet non si danno per vinti! In sole due prove, concesse dall’unico periodo di zona gialla, sono riusciti a suonare alcuni brani, registrarli e raccoglierli in un originalissimo video progettato e montato da Andrea Melis. Instant Quintet è composto da Riccardo Carlini, alla tromba-trombone, artefice di tutte le musiche inedite e gli arrangiamenti dei pezzi; Barbara Celsi al sax tenore, Silvia Lorenzoni al clarinetto-clarinetto basso, Andrea Melis alla tromba e Matteo tassano al sax contralto.

Il piccolo concerto propone un sublime viaggio tra le colonne sonore del Maestro Morricone, lo splendido intermezzo di Cavalleria Rusticana, le calde armonie di The Man I Love e la maestosità dell’Ernani di Verdi.

Dalle ore 12 di sabato 3 aprile sul proprio canale YouTube “Instant Quintet” sarà possibile ascoltare il concerto collegandosi all’indirizzo web: https://youtu.be/NRugyu1Y-yw

Con la speranza che questo piccolo omaggio possa riuscire a far trascorrere al pubblico un momento di serenità ascoltando la loro musica, confidiamo di rivederci presto, tutti assieme, in un clima di ritrovata normalità.

Buona Pasqua a tutti!