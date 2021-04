RASSEGNA STAMPA “Col drone contro gli assembramenti”

Oggi, venerdì 2 aprile, auguri a Francesco. Oggi la chiesa cattolica celebra il Venerdì Santo. Mercati settimanali: Chiavari (lungo); Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: recriminare (ritorcere l’accusa sull’accusatore; formulare lagnanze o accuse prolisse e tardive, spesso mettendo in discussioni le proprie o altrui responsabilità o decisioni). Proverbi: “La volpe in vicinato non fa mai danno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Emergenza covid: contagi in forte aumento, ma ricoveri stabili. Vaccini: “avanti con i fragili”; “Chiamato tre volte per il farmaco”; “Maxi hub a Caperana e la visita di Costa”. Ordinanza Toti: “Rischio assembramenti, controlli con il drone della polizia urbana”.

Sestri Levante: “guardia medica chiusa, la Val Petronio grava su Chiavari”. Sestri Levante: concorso di disegno per bambini e ragazzi. Sestri Levante: palestrina e handbike per giovane paralizzato dopo incidente. Chiavari: galleria Busi, in mostra 35 anni di esposizioni. Chiavari: “La nostra Pasqua blindata, ma viva”; “La mia missione cristiana nell’isola di Cuba”. Chiavari: Fondo prossimità Caritas, tanti autonomi in difficoltà”. Chiavari: iniziato il restauro al padiglione del tè. Chiavari: Roberto Traversi “Parchi salvati da Roma, soddisfatto per l’area ex Italgas”. Chiavari: creatura di sabbia domani su web. Chiavari: stabile l’operaio caduto al Comunale.

Santa Margherita Ligure: pesce d’aprile con polemica. Santa Margherita Ligure: Gambetta, Bacchetti e Petruzzelli, rassegna d’artisti in streaming.

Camogli: cimitero, attesa la svolta nelle indagini. Recco celebra la giornata dell’autismo. Recco ridisegna il lungomare, progetto da 1.500.000 euro.