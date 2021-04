Rapallo: le colombe dei pescasportivi al Buon Samaritano

Dal Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno, a causa della pandemia, non potranno organizzare, in collaborazione con il Comune, il consueto evento al chiosco della musica del mega uovo di Pasqua. Ma il il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi resta comunque fedele alle tradizioni legate alla solidarietà unendo simbolicamente tra loro Natale e Pasqua. Grazie alle donazioni raccolte per il caratteristico presepe che ogni anno viene allestito sul pontile del circolo (più un’aggiunta proveniente dalle casse sociali) il sodalizio del presidente Riccardo Repetto ha potuto acquistare e donare uova e colombe al centro del Buon Samaritano in via

Emiliani.

Il gesto – ormai una consuetudine – fa parte dei legami con le realtà cittadine che il circolo ha costruito negli anni.