Per Pasqua il capo giardiniere del Comune di Rapallo Vittorio Simonetti, ha coordinato i colleghi giardinieri, con la supervisione del consigliere Maurizio Malerba ed hanno realizzato delle bellissime composioni floreali nelle aiuole e nelle fioriere in giro per la città, un modo semplice per augurare Buona Pasqua.