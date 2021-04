Rapallo: asfalto in via Canale; stop al traffico, giorni e ore

Proseguono i sopralluoghi nei vari cantieri attivi a Rapallo dell’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. Ieri in via Canale, Italgas ha effettuato le operazioni di asfaltatura del primo tratto stradale. Nei prossimi giorni realizzeranno lo stesso tipo di intervento sull’intera via tra i civici 13 e 27 dove la circolazine sarà interrotta dalle 8.30 alle 18.30 dei giorni mercoledì 7, giovedì 8, venerdì 9 e lunedì 12.