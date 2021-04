Levanto: personale stagionale, un bando della società “Multiservizi”

Da Guido Ghersi

La società Levante “Multiservizi”, partecipata del Comune di Levanto che si occupa della gestione degli stabilimenti balneari “Casinò Municipale” e “Minetti, nonché della spiaggia libera attrezzata e di quelle libere, oltre che dei parcheggi, presieduta da Vittorio Tuvo, alla fine dello scorso mese, ha aperto il bando per il reclutamento stagionale del personale da impiegare a tempo determinato nelle citate strutture. Una duplice speranza in questo periodo di pandemia, per molti giovani. Le figure che la società ricerca sono:cassieri, operai qualificati, bagnini patentati, addetti alle pulizie di stabilimenti e spiagge libere nonché guardiani notturni e steward. Termine per la presentazione delle domande, presso l’ufficio della società in Lungomare Vespucci, 33 zona Vallesanta, ore 12 di martedì 7 aprile 2021.