Lettere/ “Politici, date due mesi di stipendio in beneficenza”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo



Tempo fa a causa del blocco della somministrazione del vaccino Astrazeneca chiesi un messaggio forte dalla politica cioè che si vaccinasse il premier Draghi con astrazeneca per tranquillizzare i cittadini che si sono fidati dello stato e delle organizzazioni scientifiche e ciò è avvenuto . Ora chiedo un altro forte segnale dalle istituzioni, per combattere una grave crisi economica , tutti i deputati, senatori, presidenti di regione, consiglieri regionali, presidenti delle province o città metropolitana, consiglieri di provincia o città metropolitana, sindaci, presidenti ed amministratori delegati , dirigenti statali , rinuncino a due mesi di stipendio da devolvere in beneficenza. Certo non risolverà il problema ma sicuramente sarà un forte segnale d’esempio . Succederà ? Ne dubito fortemente ma aspetto smentite.