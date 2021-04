Chiavari: lo scoprono morto nella sua abitazione

A far scattare l’allarme nel pomeriggio di oggi è stato il figlio impensierito dal fatto che il padre non rispondeva alle chiamate. Così 118 e vigili del fuoco di Chiavari si sono recato in via Case sparse a Ri, in Chiavari. Entrati in casa ci si è resi conto che l’uomo, 75 anni, era privo di vita. Sul posto è arrivata anche la polizia. Il decesso per cause naturali a seguito di un malore.