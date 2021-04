Camogli: presentazione di “Birmania alias Myanmar”

Dall’ufficio stampa di “Altreconomia” riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 2 aprile alle ore 18.30, in diretta sulle pagine FB e YT di Altreconomia, presentazione del libro di Renzo Garrone (Ram, Camogli) dal titolo “Birmania alias Myanmar. L’esotica ingiustizia”.

Mentre dall’estremo Oriente arrivano notizie sempre più drammatiche, chi non è addentro alla geopolitica dell’area fatica a comprendere le complesse dinamiche che muovono le leve della storia birmana. In questo libro (Altreconomia edizioni, epub) Renzo Garrone, da 40 anni viaggiatore nel Sud Est asiatico, racconta presente e passato del Paese e offre un ritratto in rilievo di questo Paese dalle mille contraddizioni, aggiungendo la sua visione di tour operator responsabile.

La “Birmania alias Myanmar” – questo il titolo – è un Paese bellissimo e paradossale, dove al tremendo fascino esotico fanno da contraltare enormi problemi economici e sociali e che sconta le traversie politiche che la caratterizzano da oltre 60 anni e che hanno portato, alla fine, al colpo di stato del febbraio 2021. I due protagonisti principali sono Aung San Suu Kyi, la Lady della politica birmana, e le Forze armate locali, il cosiddetto Tatmadaw. Ma a complicare il quadro ci sono il problema mai del tutto risolto delle minoranze etniche, tra le quali i Royhinga e le logiche geopolitiche dell’area.

Il Myanmar è inoltre un Paese con grandi risorse, come pietre preziose, ricchezze minerarie e “terre rare”, che – però – arricchiscono solo un’esigua minoranza, mentre l’indice di sviluppo rimane tra i più bassi al mondo. L’economia è infatti controllata dall’esercito e da adepti e vassalli della casta militare, che da sempre incarna il potere in Birmania e che ha perpetuato una dittatura durata 50 anni. Proprio contro questa dittatura, dall’inizio degli anni ’90 al 2012, era in vigore un embargo da parte dell’Occidente, di cui si rende conto nel libro.

Ma Renzo Garrone getta inoltre uno sguardo privilegiato – da tour operator – anche al tema del turismo (responsabile) in Birmania, inserendo brevi e ficcanti reportage sulle bellezze di Rangoon, sugli scenari dai mille colori, sulle amatissime pagode, su un pellegrinaggio alla celebre Golden Rock, sulle testimonianze della fede buddhista e le vestigia di antiche città. Con un’affettuosa attenzione a una popolazione poverissima ma di profonda gentilezza

L’ultimo capitolo torna all’attualità raccontando con completezza il colpo di stato del 2021, e la gente che continua a battersi ogni giorno per le strade del Paese.

Prezzo: 8,99 € epub – Altreconomia

L’autore

Renzo Garrone. Genova 1956, scrittore, viaggiatore, ricercatore, fotografo, dal 1976 visita la regione indiana, quella tibetana, il Sud Est asiatico e il Medio Oriente. Ha raccontato di esseri umani, ambiente e sviluppo su libri, quotidiani e riviste. Ha realizzato guide di viaggio, saggistica sul turismo e reportage sulle economie di base di diversi Paesi. Lavora con RAM, organizzazione culturale e tour operator di Turismo Responsabile. Il suo blog è renzogarrone.com. Per i viaggi citati in questo libro, www.ramviaggi.it