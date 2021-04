Camogli: il crollo del cimitero e i riflessi politici

Da due giorni la stampa annuncia quello che era apparso chiaro a tutti fin dal primo giorno: vi sono indagati per il crollo nel cimitero di Camogli; per il momento quanti le dita di una mano, destinati ad aumentare. I nomi non si conoscono, ma si suppongono. Essere indagati non significa nulla; una persona è innocente fino alla condanna in terzo grado.

Più difficile stabilire gli effetti sulla politica. Sia perché la sentenza definitiva impiegherà anni ad arrivare sia per la gestione della vicenda successiva al crollo del cimitero. Lunghe pause nelle ricerche dei reperti; la sensazione che molti resti siano andati perduti; il deposito sotto tendoni del materiale ritrovato che deve fare i conti con la temperatura; la mancanza di informazioni sufficienti al Comitato “CaligoSuCamogli”; la rabbia di chi ha i propri defunti dispersi, ma anche di coloro che li hanno visti traslocare non avendo ancora notizia sulla loro destinazione; il dispiacere di chi non può raggiungere i propri defunti perché il cimitero è chiuso. Poi l’avversione all’ipotesi che le salme vengano tumulate a Ruta (dove non tutto è semplice e scontato).

E’ evidente che tutto questo influirà sulla scelta del prossimo sindaco che non potrà essere Francesco Olivari, oggi al suo secondo mandato; ma che potrebbe essere capolista e futuro assessore.