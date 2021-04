Asl4: “Penuria di pneumologi criticità grave”

Da Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, riceviamo e pubblichiamo

“La visita di ieri del sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa alle strutture ospedaliere della ASL4 Chiavarese ha rappresentato un momento molto importante per il nostro territorio. La vicinanza del Governo e l’attenzione del sottosegretario Costa sono elementi di grande valore in un momento difficile come l’attuale, in cui il nostro sistema sociosanitario è messo ogni giorno a dura prova dal perdurare della pandemia. Poter contare sull’amicizia e la disponibilità del sottosegretario alla Salute ha davvero una straordinaria rilevanza per il Tigullio”. È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare e membro della Commissione Sanità.

“Nel nostro sistema – prosegue – ci sono tante cose buone e altrettante che possono e devono migliorare: i servizi essenziali da salvaguardare sono un problema molto serio con cui ci dobbiamo confrontare; la penuria di specialisti in pneumologia è un altro tema da affrontare, che in questo momento assume una particolare gravità; il processo vaccinale non è perfetto, ma organizzarlo è stato davvero un grande sforzo. Le cose miglioreranno, ne sono certo. L’approccio e la determinazione mostrati ieri dal sottosegretario Costa vanno nella giusta direzione”.

“Voglio inoltre ringraziare – sottolinea ancora Muzio – il direttore generale della ASL4, Paolo Petralia, i dirigenti dell’Azienda Sanitaria e gli amministratori locali del territorio che hanno preso parte alla visita. Ringrazio anche, per la loro presenza, l’ on. Roberto Bagnasco, il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, i consiglieri comunali del gruppo Forza Italia – Liguria Popolare di Rapallo, Giorgio Tasso ed Elisabetta Ricci, l’assessore al Bilancio del Comune di Rapallo Antonella Aonzo, il consigliere comunale di Rapallo con delega alla Sanità Salvatore Alongi, impegnato quale volontario nella vaccinazione, il consigliere comunale di Pieve Ligure Carlo Rivolta, la coordinatrice cittadina di Forza Italia e la presidente del Club Forza Silvio di Chiavari, Silvia Garibaldi e Mariagrazia Oliva, il responsabile regionale del Dipartimento Sanità di Forza Italia, Maurizio Barsotti, il coordinatore cittadino di Forza Italia a Sestri Levante Giuseppe Ianni e gli amici di Liguria Popolare Gabriele Pisani, Vittorio Mazza e Ubaldo Borchi”.

“Desidero di vero cuore esprimere la mia gratitudine nei confronti degli operatori sanitari in prima linea nella lotta al Covid incontrati ieri: vedere lo spirito di abnegazione di chi è sul fronte, vedere i volti di chi non si risparmia per curare e dare conforto a chi soffre è motivo di speranza. Queste persone sono un esempio e uno sprone per tutti”, conclude il capogruppo in Regione di Forza Italia – Liguria Popolare e membro della Commissione Sanità.