Rapallo: “Finalmente si parla di rigenerazione urbana”

Dal Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Finalmente anche nella nostra Città si parla di progetti di rigenerazione urbana!

Purtroppo però a farlo sono coloro che hanno contribuito a fare la famosa “Rapallizzazione” e che fino ad oggi hanno sempre aspettato l’investitore con la bacchetta magica…

L’opportunità che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri offre ai Comuni è senza dubbio importante, una città come Rapallo riceverebbe fino a 5 milioni di euro, per investimenti di rigenerazione urbana.

Questi finanziamenti servono per migliorare il decoro urbano, creare nuovi centri di attrazione, per migliorare la nostra città.

Come PD ad esempio siamo a porre particolare attenzione alla questione della passeggiata di San Michele ( Prelo/Trelo), che andrebbe al più presto sistemata e questi finanziamenti rappresenterebbero finalmente una soluzione, dal momento che negli ultimi anni di questo progetto ( che può rappresentare un centro di attrattiva anche per i turisti) si è parlato poco.

Risistemare la zona adiacente al mini golf, purtroppo sempre poco curata. Fare sempre più attenzione alle periferie cittadine.

Insomma una grande occasione per una città come Rapallo che si vuole rilanciare per il suo futuro, più green e più turistica.

Questa Amministrazione sarà in grado di presentare dei progetti?

Saranno condivisi con la cittadinanza?

#RapalloFutura!