Sestri: concorso di disegno alla scoperta di Andersen “I fiori della piccola Ida”

Dopo il sorprendente successo dello scorso anno, con l’inizio di aprile prende avvio la seconda edizione del concorso di disegno Alla scoperta di Andersen: “I fiori della piccola Ida” proposto da Maria Rocca, artista ed esperta di didattica museale, e promosso anche quest’anno dal MuSel – il Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante e dal Sistema Bibliotecario Urbano, con il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi.

Non è un caso che il concorso venga organizzato proprio alla chiusura del bando del Premio Hans Christian Andersen – Baia delle favole, e comunque idealmente collegato a questo con un sottile “filo” che poi è quello del motivo ispiratore, ma anche dei bambini e delle loro emozioni. Il concorso è dedicato ai bambini e ragazzi di età compresa fra i 4 e i 13 anni, che possono partecipare a titolo individuale con un solo elaborato da inviare per posta o consegnare entro il 9 maggio.

Dichiara Maria Elisa Bixio, assessore alla Cultura e agli eventi di Sestri Levante: “È una bella iniziativa, che può coinvolgere i bambini e anche le scuole. Attraverso i disegni, bambini e ragazzi esprimono concetti e sentimenti veri e autentici”.

Quest’anno è stata scelta una fiaba meno nota di Andersen, “I fiori della piccola Ida”, una storia delicata che suscita svariate emozioni, pertanto ricca di spunti; al desiderio di farla scoprire invogliando alla lettura del testo originale, semplice e piuttosto breve, si aggiunge la speranza di svincolare i giovani partecipanti da ogni stereotipo di storie precedentemente rappresentate, soprattutto in cartoni animati.

Sono invitati a partecipare non solo i bambini che amano leggere o disegnare, ma anche quelli curiosi di scoprire nuove storie. Maria Rocca, promotrice principale di questo concorso, dichiara: “In questi anni, condividendo gli Andersen Lab con i bambini di Sestri Levante, ho fatto l’esperienza diretta di come essi abbiano “fame” di storie, e di quanto ancora si possa fare per divulgare le fiabe di Andersen. Per questa seconda edizione del concorso, la scelta della fiaba I fiori della piccola Ida è andata proprio nella direzione delle fiabe meno note, unito al sincero desiderio di condividere lo sguardo di meraviglia, curiosità, spensieratezza e insieme profondità che la piccola protagonista rivolge alla vita. I bambini sicuramente sapranno cogliere ciò e molto altro, restituendoci con i disegni i loro mondi simultaneamente a quello di Ida”.

I disegni potranno essere in tecnica libera a scelta, sempre formato 24 x 33 centimetri, e a supporto dei partecipanti Maria Rocca proporrà due brevi video che saranno pubblicati sia sui profili social di Palazzo Fascie Rossi (Facebook, Instragram e Twitter) sia sul canale YouTube di Segesta Magazine, mentre il regolamento sarà disponibile anche sul sito del MuSel, sul portale del turismo del Comune di Sestri Levante: http://www.sestri-levante.net/il-musel-dei-bambini/

La partecipazione al concorso è gratuita, fra tutti i partecipanti saranno scelti tre vincitori, uno per ogni categoria: piccini, da 4 a 5 anni; bambini dai 6 ai 10 anni; ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. Dal 29 maggio al 13 giugno sarà poi possibile vedere le opere arrivate in mostra a Palazzo Fascie.

A ogni partecipante verranno dati 1 biglietto gratuito e 3 biglietti ridotti (al costo di 3 euro anziché 5 euro) per visitare il MuSel con tutta la famiglia validi per tutto il periodo della mostra. I vincitori, invece, saranno premiati con un libro di fiabe e con l’ingresso omaggio per tutta la famiglia al MuSel valido fino al 31 dicembre 2021.

Il MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante e il Sistema Bibliotecario Urbano hanno sede a Palazzo Fascie Rossi, in Corso Colombo 50.

Per ulteriori informazioni sul concorso e su Museo e Biblioteca, tel. 0185 478530, e-mail: info@musel.it

Regolamento del concorso di disegno Ida

Regolamento bambini Ida