Recco: restyling focacceria e tavolini esterni

La pandemia ha spinto l’amministrazione a concedere nuovi spazi esterni ai locali per consentire ai clienti di assaporare i prodotti all’aperto. E’ già successo sotto i portici di via Assereto ed avverrà nel passo tra via Roma e piazza Nicoloso; tra il palazzo che ospita il supermercato Picasso e quello sede della Carige. I fratelli Tossini, infatti, hanno acquisito l’ex negozio “Gandolfo” (che vendeva casalinghi e materiale elettrico) e potranno ingrandire la focacceria tra via Roma e piazza Nicoloso; consentendo ai clienti di consumare i prodotti nel dehor esterno.

L’esterno della focacceria lato piazza Nicoloso