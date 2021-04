Recco: mensa aziendale nei ristoranti

Da Gianluca Buccilli capogruppo “Civica”



Nell’ambito delle zone classificate come rosse o arancioni i ristoratori possono svolgere la propria attività garantendo il servizio – mensa per i lavoratori alle dipendenze di aziende e di unità produttive.

A stabilirlo è la normativa emergenziale vigente, laddove riporta le misure per fronteggiare gli effetti economici della pandemia.

Nell’ultima versione del decreto Draghi, la possibilità di fruire del servizio mensa è esteso ai lavoratori autonomi e ai titolari di partita Iva.

Il contratto di mensa aziendale, dove il ristoratore figura come una delle due parti dell’accordo, genera la possibilità di erogare questo servizio per il pranzo e nei soli giorni lavorativi.

L’ingresso nel locale deve essere contingentato e vanno rispettate le distanze di sicurezza interpersonale e le misure di prevenzione igienico – sanitarie.

Il ristoratore, in presenza dell’autorizzazione rilasciata dalle autorità territoriali, deve aprire il codice Ateco specifico per la mensa aziendale (56.29.10) e presentare una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) presso lo Sportello unico delle attività produttive (Suap).

Per gli operatori del settore questa è un’opportunità che compensa, almeno in parte, la diminuzione del fatturato e la contrazione dei ricavi; per la comunità rappresenta un servizio che viene mantenuto in essere.

Del contenuto di questa misura credo si debba dare la massima diffusione e uguale pubblicità potrebbe essere assicurata a beneficio dei ristoratori che svolgono il servizio in argomento.