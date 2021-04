Recco: c’è la zona rossa, il Comune sospende lo spazzamento delle strade

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Recco informa che lo spazzamento meccanizzato sarà sospeso sabato 3 aprile, causa zona rossa, e il 5 aprile in occasione della festività della Pasquetta. Inoltre, per tutto il periodo in cui permarranno le restrizioni della zona rossa, a partire da sabato 3 a lunedì 5 aprile il Centro di raccolta di via della Né e la Cabina Loderini resteranno chiusi al pubblico. L’Ecocentro, in via del tutto eccezionale, sarà aperto venerdì 2 aprile dalle ore 9 alle ore 12.