RASSEGNA STAMPA. Sono 28 i nuovi contagi, 57 i ricoverati

Oggi, giovedì 1 aprile, auguri a Ugo. Oggi tradizionale giornata degli scherzi detti “Pesci d’aprile”, ma in tempo di pandemia e crisi economica la voglia di scherzare è inopportuna. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: scrupoloso (diligente e preciso fino allo scrupolo nell’osservanza di un dovere o adempimento di un compito; angosciato da scrupoli religiosi). Proverbi: “Danno tuo, util mio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “In Asl 4 sono ventotto i nuovi contagiati e 57 i ricoverati. Decreto Toti: “Controlli giorno e notte delle forze di polizia per la Pasqua blindata” (Commento. Sarebbe opportuno concentrare i controlli su chi non usa la mascherina o la usa senza coprire bocca e naso); “La quarantena frena le vacanze”. Vaccini: “Quasi 1.500 dosi al giorno a Chiavari, Rapallo e Sestri”; “Senza permesso di soggiorno, né vaccino, né rientro a casa”.

Sestri Levante: come vengono spesi i fondi per le spiagge. Sestri Levante: concessioni bagni marini, proroga per le istanze di rinnovo. Lavagna: carta interattiva dei sentieri di Santa Giulia. Chiavari: area Italgas, aperta trattativa per la cessione al Comune. Chiavari: GerrisBoats decolla con l’aumento di capitale. Chiavari: nuovi giochi in piazza Del Buono. Chiavari: raccolta rifiuti a Pasqua e Pasquetta. Chiavari: violenza domestica, corsi per uomini. Chiavari: Bandolo Social, Caporello intervista Girani. Chiavari: serve più collaborazione per gestire un locale.

Zoagli: passeggiata terminata in estate. Santa Margherita Ligure: bilancio preventivo, tariffe invariate.

Camogli: “Crollo cimitero: pronti i primi avvisi (quattro, forse cinque) avvisi di garanzia”; “Stop al pontone ritorna la gru”. Camogli: casa dei marinai, solo cibi precotti. Camogli: messa in sicurezza di via Degregori.

Rezzoaglio: il caseificio compie trent’anni. Val d’Aveto: “Opportunità e promozione, coinvolgete noi giovani”.