Rapallo: “Il post-covid inizi da una maggiore attenzione ai giovani”

Per anni Rapallo ha un grave problema di realtà giovanile.

Il vuoto generazionale che si è creato dai 13 ai 30 anni è emblematico di quanto questa città sia ferma e senza prospettive di cambiamento.

Eppure invece c’è chi come noi ci crede e intende raccogliere questa sfida fondamentale nel post Covid.

Perché sarà proprio nel post Covid che i nostri giovani avranno bisogno di riacquistare quella socialità perduta, e una città che non ascolta le loro esigenze è una città perduta.

. Lavoriamo per migliorare i sistemi di ascolto, di conversazione con loro, rendiamoli partecipi dell’evoluzione della città e sopratutto non diamoli mai per scontati.

. Proviamo a recuperare spazi per loro, dove possono ritrovarsi, confrontarsi e anche aumentare la loro creatività.

. Diamo a loro la possibilità di mettersi in mostra organizzando eventi artistico/musicali.

. Pensiamo alla loro salute, allo sport, risistemando e ampliando i percorsi vita, fino a qui’ poco utilizzati perché poco mantenuti.

Queste sono le prerogative a cui una Rapallo Progressista in tema giovani deve pensare. Uniamoci in un sogno chiamato Rapallo Futura, uniamoci anche per loro.