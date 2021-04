Rapallo: auguri del sindaco agli ospiti di ospedale e Rsa

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Un augurio, ma anche un segno di ripresa e di speranza. Questi, i punti salienti del messaggio che il sindaco Carlo Bagnasco ha voluto inviare, tramite video, agli ospiti dell’ospedale N.S. di Montallegro e delle residenze protette cittadine in occasione delle festività di Pasqua.

«In questi giorni di festa ero solito far visita negli ospedali e nelle case di riposo per portare personalmente il mio augurio alle persone ricoverate – spiega il primo cittadino – Non essendo possibile per via delle misure anti-Covid, ho pensato di far avere un video ai responsabili delle strutture, che a loro volta potranno mostrarlo agli ospiti presenti. E’ un gesto semplice, che ritengo però doveroso per mostrare alle persone anziane e malate la vicinanza da parte delle istituzioni in questo momento così complesso per tutti».

Il sindaco pone anche l’accento sull’importanza dei vaccini. «Nel video ho voluto sottolineare anche questo aspetto – conclude Bagnasco – Più avanzerà la campagna di vaccinazione, prima si potrà tornare alla normalità, ad abbracciare figli, nipoti, amici. La Pasqua è simbolo di nuova vita: con questo videomessaggio di auguri, spero anche di trasmettere speranza per il futuro».