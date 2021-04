Rapallo: anche i capelli del sindaco fanno discutere

La prima foto è dei giorni scorsi, le altre due dei primi mesi del 2019 (la prima riapertura della strada per Portofino). Praticamente in meno di due anni i capelli del sindaco Carlo Bagnasco si sono imbiancati. Colpa delle conseguenze della mareggiata e della copertura del torrente San Francesco? Responsabilità del cumulo di lavoro come sindaco di Rapallo, vicesindaco della Città metropolitana e coordinatore regionale di Forza Italia? Non certamente il fuoco amico che non ha ancora capito che la campagna elettorale è finita e quella amministrativa lontana e attaccare il sindaco indebolisce.

Semplicemente la canizie precoce sembra essere una caratteristica di casa Bagnasco che arricchisce di fascino papà Roberto (foto in basso).