Maissana per ripianare il disavanzo applica tasse e auto-velox

di Guido Ghersi

Il Consiglio comunale di Maissana, piccolo paese dell’Alta Val di Vara guidato dal sindaco Alberto Figaro, per ripianare un disavanzo di oltre 2 milioni di euro impiegherà ben 20 anni, prevedendo l’aumento della tassazione e la riduzione della spesa. L’importo del disavanzo, maturato da oltre un decennio, è precisamente di 2.084.013,01 euro. Pertanto il Consiglio ha deliberato di passare dallo 0,5 allo 0,8 per cento dell’addizionale al fine di consentire un possibile maggiore introito annuo di circa 15 mila euro, mentre altri 195 mila euro dovrebbero essere ricavati dall’evasione del fisco, e nel prossimo anno la spesa del personale verrà ridotta di 60 mila euro per il pensionamento di un dipendente. Infine, il Comune installerà un nuovo autovelox che potrà dare un’ulteriore introito di 30 mila euro.