Caligo, nebbia marina, quindi sostantivo femminile, come fa notare una lettrice; ma ci consentiamo una licenza dialettale e anziché scrivere la caliga, preferiamo usare il termine come sostantivo maschile; scelta avallata dal fatto che lingua italiana è in costante mutamento. La signora, che ringraziamo, ci scuserà.

Detto questo, ecco il caligo visto dalla collina di Santa Giulia di Lavagna.

Le immagini sono di Adriano Migliaro.