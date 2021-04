Chiavari: area Italgas, “Finalmente un’ipotesi pro cittadini”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Traversi, Movimento 5 Stelle, riceviamo e pubblichiamo

E’ di questi giorni la notizia che, anche grazie a Italgas che è disposta a cedere l’area, che però andrà bonificata, il Sindaco Marco Di Capua ha dichiarato la disponibilità del Comune di Chiavari di acquistarla per riqualificarla con spazi dedicati ai cittadini.

Sono soddisfatto della retromarcia del Sindaco Marco Di Capua, perché in origine, nel 2019, nella sua doppia veste di Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata e di Sindaco, aveva assistito all’approvazione di un progetto in Commissione Edilizia che prevedeva la costruzione di abitazioni private e parcheggi per un’area complessiva di oltre 12.000 mc di volumi. Si aspettava solo la convenzione per dare il via ai lavori che non arrivò a causa della discussione che si aprì.

Nell’agosto del 2019, da sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti avevo coinvolto il sottosegretario alla Giustizia Ferraresi evidenziando l’incoerenza di un progetto che insisteva in un’area contigua al penitenziario e che poteva rappresentare un fattore di rischio per la corretta gestione dello stesso considerate le esigue distanze tra lo stesso e le future abitazioni. Lo stesso sottosegretario Ferraresi aveva espresso il suggerimento di praticare un eventuale esproprio per interesse pubblico.

Nello stesso periodo ho interpellato la stessa Italgas per chiedere se ci fosse la possibilità di rinuncia al progetto di edificazione facendo rilevare tutte le difficoltà tecniche legate all’area.

Quella di questi giorni è un’ottima notizia e ringrazio Italgas per aver reso possibile di mettere la parola fine su un progetto che per le sue caratteristiche avrebbe rappresentato una nuova cementificazione di interesse esclusivamente privatistico non coerente con il bene pubblico, mentre con questa scelta diventerà invece uno spazio di condivisione e di vita per la città di Chiavari.