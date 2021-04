“Camogli no e le Canarie sì”, Severgnini cita il Borgo a ‘Otto e mezzo’

Il giornalista scrittore Beppe Severgnini, ospite sulla 7 a “Otto e mezzo”, ha detto: “Non ho capito perché non ci si può recare a Camoglie e nelle Canarie sì”. Lilli Gruber, conduttrice della trasmissione ha aggiunto: “Allora non sono l’unica a non averlo capito”. E sono tanti a chiedersi perché il Draghi consenta di portare soldi all’estero e non nei posti di villeggiatura italiani.

A parte i commenti sulle scelte del Governo, per Camogli, essere citata nella popolare trasmissione, rappresenta certamente un veicolo promozionale. Anche se, dati i tempi, per molti il mare resta un miraggio.