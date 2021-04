Camogli: crollo cimitero, il Comitato chiede risposte

Dal Comitato “CaligosuCamogli” riceviamo e pubblichiamo

Il silenzio continua ad avvolgere le richieste inoltrate il 12 marzo scorso

al Comune di Camogli, ed il Comitato CaligosuCamogli in proprio e su

specifica procura dei parenti dei deceduti coinvolti nel crollo del

Cimitero di Camogli di lunedì 22 febbraio 2021, da venerdì 26 marzo

scorso, sta inoltrando accessi agli atti al Comune per avere

1. la “mappa cimiteriale” della zona interessata dal crollo (parete e cappelle);

2. l’estratto del Registro cimiteriale tenuto ai sensi di cui all’art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed aggiornato alla data del crollo relativo ai defunti sepolti nella zona interessata dal cedimento (parete e cappelle) con identificazione, sito della tumulazione e/o luogo di deposito delle ceneri di tutti i defunti coinvolti nel crollo, siano essi considerati “dispersi” che “reperiti”;

3. la lista dei c.d. “reperti”, per essi intendendosi tutti i reperti umani e non trovati nell’ambito delle operazioni di recupero e catalogati (tombe, cassette, frammenti di esse, targhette, corpi e parti di essi, salme integre);

4. la lista dei feretri/ cassette riconosciute con indicazione dei nomi dei defunti a cui detti feretri/ cassette sono stati riferiti;

5. la “mappa cimiteriale” della zona successivamente demolita per la messa in sicurezza dell’area (pareti e cappelle);

6. l’estratto del Registro cimiteriale tenuto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed aggiornato alla data del riscontro al presente accesso, relativo alla parte dell’edificio cimiteriale interessato dalle successive demolizioni (parete e cappelle) con identificazione, sito della tumulazione e/o luogo di deposito delle ceneri dei defunti spostati dai siti originari;

7. gli “atti concessori” intestati e/o a beneficio dei defunti coinvolti nel crollo, siano essi considerati “dispersi” che “reperiti” che “spostati”;

8. ogni altro pertinente atto e/o documento finalizzato alla corretta e trasparente ricostruzione del disastro attraverso il numero e la identificazione di tutte le salme a vario titolo coinvolte nel crollo (dispersi, ritrovati, spostati);

9. le delibere relative al conferimento di incarico a medici legali per il riconoscimento delle salme, con allegazione dell’incarico medesimo;

10. le delibere relative alle nuove costruzioni di moduli per la ricollocazione delle salme recuperate e contenenti il criterio di ricollocazione delle stesse;

11. le polizze assicurative stipulate dal Comune di Camogli e delle lettere di attivazione delle relative coperture;

12. gli incarichi conferiti a Tecnici e/o Professionisti di fiducia per conto del Comune di Camogli e/ degli Amministratori aventi ad oggetto il crollo del cimitero di Camogli con relativi preventivi di spesa;

13. gli atti, delle delibere e dei protocolli adottati aventi ad oggetto la

conservazione e custodia delle salme rinvenute, ed allegazione di ogni relativo contratto di fornitura e servizio a persone fisiche e giuridiche.

Il Comitato ed i parenti si appellano al “Decreto trasparenza” il quale consente a chiunque di accedere a documenti, dati ed informazioni

oggetto di pubblicazione obbligatoria (“accesso civico semplice”) e ad

atti e documenti ulteriori detenuti dalle pubbliche amministrazioni (cd

“accesso civico generalizzato”) come diritto fondamentale in conformità

all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) finalizzato ad un dibattito pubblico informato e ad un controllo diffuso

sull’azione amministrativa.

Le informazioni richieste dal Comitato non sono altro che dati pubblici che dovrebbero essere agilmente visionabili da chiunque, giacché anche presenti sulle lapidi dei cimiteri e, sino al 22 febbraio scorso, ben impressi sulle lapidi di quel muro e di quelle cappelle che oggi son state distrutte e travolte dal crollo.

Il Comitato auspica che il Comune di Camogli, essendo ormai passato più di un mese dai fatti, fornisca finalmente la documentazione sollecitata evitando ai perenti dei defunti – già provati dagli accadimenti e mortificati quotidianamente da reiterati accessi non seguiti da informative adeguate e certe presso – di ottenere senza ulteriore inutile dispendio di energie e di tempo, le risposte alle legittime ed ineludibili richieste.

La preoccupazione dei parenti verte soprattutto sulla non tempestività

degli accertamenti medico legali (prova del DNA e altri esami scientifici), di cui si è letto sui giornali, ma di cui non si ha alcuna certezza. Ci si interroga sullo stato di conservazione delle salme e sulla fattibilità degli accertamenti ad oltre un mese dai fatti e dai ritrovamenti.

Il Comitato e i parenti dei deceduti intendono con forza far valere i loro

molteplici interessi alla acquisizione dei documenti richiesti al Comune

giacché necessari

– alla sicura identificazione delle proprie salme attraverso la precisa individuazione di tutti i defunti dispersi e quindi di tutte le salme coinvolte nel crollo, quale dato comparativo necessario all’identificazione delle salme rinvenute;

– ad assicurare alle proprie salme una dignitosa sepoltura attraverso la adeguata conservazione dei resti e dei corpi rinvenuti dalle acque o trovati sotto le macerie;

– al sicuro ricongiungimento di ogni salma al proprio parente attraverso una procedura rigorosamente scientifica e trasparente, da svolgersi alla presenza di un medico legale e nel contraddittorio con i parenti;

– a verificare mediante il Registro cimiteriale e le concessioni le effettive occupazioni dei loculi e la capienza raggiunta da ogni tomba (nella specie quanti feretri e cassette fossero contenuti nei loculi distrutti) e conseguentemente il peso a cui era sottoposta la parete crollata, dati necessari per la verifica statica della stessa prima del crollo anche agli evidenti fini di giustizia;

– alla sicurezza degli spostamenti dei feretri nell’ambito della struttura cimiteriale a seguito della demolizione dell’ala del cimitero non in sicurezza, al fine della ricollocazione certa ed in contraddittorio con i parenti sia dei feretri che delle cassette spostate a seguito della demolizione;

– all’accertamento dei fatti e delle responsabilità;

– alla corretta individuazione ed al censimento di tutti i defunti presenti nella “parete” e nelle “cappelle” crollate ove erano collocati parenti, amici, cari e comunque una parte significativa della comunità, rappresentata nel presente atto dai parenti in proprio e dal neocostituito Comitato;

– all’accertamento della verità degli accadimenti sia in ordine alle cause del crollo che alla gestione del disastro.