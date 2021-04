Camogli: box interrati, quasi pronta la rampa tra le vie Cuneo-Colombo

Box privati interrati in via Colombo a Camogli. Si sta ultimando la rampa che, subito dopo Pasqua, permetterà ai veicoli di percorrere nei due sensi il tratto tra via Cuneo-via Colombo-piazzale Matteotti. In modo da permettere alla ditta di poter utilizzare la strada alternativa in uso fino ad oggi e ultimare gli scavi verso via 20 Settembre e proseguire quelli verso l’area ferroviaria.

I posteggi disponibili diminuiranno ulteriormente; sarà possibile allestirne nuovi, provvisori, sulla soletta ultimata? Ci riferiamo all’area tra la gru e i due operai al lavoro; certi che il Comune esigerà questo spazio.

(Foto Giorgio Casciscia)