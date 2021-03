Zoagli: un lungomare a prova di mareggiata (2)

Un finanziamento di 335.000 euro, che va ad aggiungersi ai precedenti, per mettere in sicurezza, a Zoagli, il lungomare di Levante distrutto (come quello di ponente, già ricostruito), dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018. Stamattina sopralluogo dell’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giamperdrone accompagnato dal direttore della protezione civile ligure Stefano Vergante e dal funzionario Stefano Bersanetti. Presente il sindaco Fabio De Ponti, il geometra Roberto Vignale, funzionario del Comune ha spiegato nel dettaglio le difficoltà a ricostruire la passeggiata poiché alla solidità occorre tenere presente le esigenze ambientali e paesaggistiche. Giampedrone ha sottolineato come i lavori al lungomare rappresentino anche l’augurio di un ritorno alla normalità.